Ultim'ora Sky - Lukaku-Napoli, definiti i diritti d'immagine: in mattinata chiusura per pianificare viaggio

Napoli-Romelu Lukaku, nessun rallentamento ma si procede come previsto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, si continua a lavorare sui diritti d'immagine visto che l'attaccante belga ha tanti sponsor. Domani sono previsti nuovi contatti per definire gli ultimi dettagli: quello dei diritti d'immagine è l'ultimo step per poi effettuare le visite mediche.

AGGIORNAMENTO 0.30 - Ci siamo. In serata ci sono stati ulteriori contatti per risolvere definitivamente la questione che è ormai agli ultimi dettagli contrattuali. In mattinata sono previsti gli ultimi passaggi per chiudere e organizzare a quel punto il programma del viaggio per Napoli.