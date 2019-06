Sky - Manolas è azzurro, Diawara alla Roma: scambio di documenti e poi l'annuncio

Kostas Manolas per Amadou Diawara: l'accordo tra Roma e Napoli è stato definitivamente raggiunto. Ad annunciarlo è l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio che sul suo sito scrive: "Il difensore greco, infatti, ha risolto nelle scorse ore gli ultimi dettagli del suo nuovo contratto con il club azzurro, che lo acquista a titolo definitivo per 36 milioni di euro. Diawara, che effettuerà il percorso inverso, sarà pagato dalla Roma 21 milioni di euro. Le parti stanno scambiano in questo momento gli ultimi documenti, dopodiché arriverà l'ufficialità dei due acquisti".