Sky - McTominay-Napoli, ci siamo! Risolti gli ultimi dettagli: domani le visite!

Oltre all'imminente arrivo di Romelu Lukaku, la dirigenza del Napoli potrebbe presto regalare un altro colpo ad Antonio Conte.

Oltre all'imminente arrivo di Romelu Lukaku, la dirigenza del Napoli potrebbe presto regalare un altro colpo ad Antonio Conte. L'innesto dovrebbe essere in mediana, con Scott McTominay come nome sempre più caldo.

Siamo ad un passo dalla fumata bianca per l’arrivo del centrocampista scozzese di proprietà del Manchester United. Secondo quanto riferito da Sky Sport, si stanno limando gli ultimi dettagli con gli agenti sul contratto e le commissioni. Anche McTominay, come Lukaku, è quindi pronto a raggiungere l'Italia nelle prossime ore per le visite mediche (domani il primo, tra stasera e domani il secondo).