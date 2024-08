Sky - Osimhen-Napoli, dopo la sosta si proverà a ricucire lo strappo: la situazione

Dopo la mancata cessione di ieri, Victor Osimhen, per adesso, è stato escluso dalla lista del Napoli per il campionato di Serie A. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, racconta sul proprio sito un possibile scenario che si prospetta ora.

"Victor Osimhen non è mai stato integrato nella squadra sin dall'inizio del ritiro. Di conseguenza, il nome dell'attaccante è stato escluso dalla lista per la Serie A del Napoli di Antonio Conte. Successivamente, dopo la sosta le parti proveranno a lavorare per cercare di ricucire lo strappo che si è creato e mettere Osimhen a disposizione dell'allenatore. Intanto, al momento non ci sono altre trattative concrete per un possibile trasferimento in Arabia".