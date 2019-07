Sky - Per Lozano c'è forte il Valencia: lascerebbe il 30% della rivendita a Raiola

Nell'affare Manolas s'è riparlato con Mino Raiola anche di Hirving Lozano. Il classe '95 è da tempo nel mirino del Napoli, ma - come spesso accade - sarà anche una questione di commissione all'agente. Il Valencia infatti è al momento in pole per il messicano ma con un vantaggio diverso per il noto procuratore: lascerebbe infatti a Raiola il 30% della futura rivendita del giocatore.