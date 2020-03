Sky - Rinnovi, dopo Mertens tocca a Callejon: previsto summit. Lontano l'accordo con Milik

Dopo aver raggiunto un accordo con Dries Mertens, il Napoli si mette al lavoro anche per gli altri rinnovi. Stando a quanto riferito da Sky Sport, un'altra situazione calda è quella legata al prolungamento di José Maria Callejon, l'altro calciatore in scadenza. Le parti si incontreranno nelle prossime settimane per trovare un'intesa, il Napoli vorrebbe tenere anche lui.

QUESTIONE MILIK - E poi c'è Arkadiusz Milik, per il quale la situazione è un po' più complicata. L'emittente satellitare fa sapere che la distanza tra il Napoli e l'entourage del calciatore è ancora ampia e, se non si dovesse arrivare ad un'intesa, ecco che in estate si potrebbero schiudere le porte della cessione. Anche perché la conferma di Mertens gli toglie spazio e, contestualmente, l'arrivo di Petagna va nella stessa direzione.