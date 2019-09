Sky - Verdi-Toro, ci siamo: incontro tra l'agente e Cairo in questi minuti, le ultime

Prosegue la trattativa per portare Simone Verdi al Torino. Trovato l'accordo tra le due società, tocca al giocatore stilare il contratto che lo legherà ai granata: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il portale gianlucadimarzio.com, in questi minuti l'agente del giocatore sta incontrato il presidente Urbano Cairo proprio per i dettagli dell'accordo che legherà Verdi al Torino: "Donato Orgnoni ha raggiunto da poco gli uffici di Urbano Cairo, per discutere del trasferimento di Simone Verdi al Torino in queste ultime ore di mercato. Dopo un primo "no" da parte del Napoli - Ancelotti non aveva acconsentito alla cessione dell'esterno -, le parti si sono adesso avvicinate e la dirigenza granata sta cominciando a discutere con il giocatore del suo eventuale, nuovo contratto. A breve, lo stesso Verdi dovrebbe raggiungere Orgnoni e il presidente del Toro.