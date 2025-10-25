Sorpresa Conte, niente Lucca! Cds: "In attacco spazio a Neres da falso nove"

Rasmus Hojlund salterà anche la partita con l’Inter, la terza consecutiva. La notizia è trapelata ieri e la conferma quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che l’affaticamento accusato una settimana fa, alla vigilia della partenza per Torino, lo costringerà ad assistere in tribuna anche al primo scontro diretto. Ora punterà il Lecce, martedì.

Il Napoli dovrà reagire, fornire risposte convincenti per scacciare via lo spettro della crisi. E proverà a farlo con un piano alternativo, innovativo rispetto a quanto è accaduto nelle dieci partite in archivio: non un centravanti pro, piuttosto un falso nove. Secondo il quotidiano sportivo, dunque, non ci sarà Lucca, destinato a cominciare in panchina, ma David Neres a recitare da nove e mezzo. Conte è orientrato a non dare riferimenti offensivi a Chivu e dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime gare.