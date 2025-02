Sorpresa Conte: possibile novità di formazione contro la Lazio

Napoli in emergenza a sinistra contro la Lazio. Out i due terzini oltre a Neres. Intanto continuano le prove di 3-5-2 al centro tecnico di Castel Volturno, dove Conte studia la soluzione per sopperire all’assenza di Neres. L’unico dubbio è sulla fascia sinistra, dove l’allenatore valuta anche di confermare Mazzocchi. Per il resto la formazione che scenderà in campo domani alle 18 all’Olimpico contro la squadra di Baroni è pressoché fatta, con Meret in porta e la linea a tre composta da Rrahmani, Buongiorno - titolare a distanza di due mesi - e Juan Jesus sul centrosinistra.

Nei cinque di centrocampo, gli esterni a tutta fascia saranno Di Lorenzo e uno tra Politano e Mazzocchi. In mezzo i soliti tre: Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, la nuova coppia, Lukaku-Raspadori. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

La probabile formazione per domani:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku.