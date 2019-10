Spal-Napoli, preview e probabili formazioni: spazio per Elmas, Insigne e Milik, torna Ghoulam?

di Antonio Gaito - Sulla spinta della vittoria pesantissima di Salisburgo, il Napoli va a caccia del sesto successo in campionato per accorciare in classifica sulle prime due e proseguire la striscia vincente. Di fronte ci sarà la squadra di Semplici, in difficoltà con soltanto due vittorie - con appena 6 gol fatti e 15 subiti - ma che in casa è capace di partite di buona intensità e organizzazione.

Il Napoli sfida la Spal con una striscia di 11 successi consecutivi in Serie A: è uno score record contro una singola avversaria nella massima serie, grazie agli ultimi 5 successi più recenti. Con sei sconfitte in otto partite, la Spal era partita così male solo nella stagione '67 terminata poi con la retrocessione. Evidente il passo indietro rispetto all'anno scorso: la SPAL ha già subito 53 tiri nello specchio in questo campionato; nella scorsa Serie A, dopo otto giornate, ne contavano invece 33 (20 in meno).

LE ULTIME SULLA SPAL - Senza i soliti Fares, Di Francesco e D'Alessandro, Semplici confermerà il 3-5-2 con Tomovic, Vicari (favorito su Felipe) e Igor in difesa. A centrocampo Strefezza a destra è favorito su Sala, a sinistra Reca ed al centro Kurtic, l'ex Valdifiori e Missiroli in ballottaggio con Murgia. In attacco nessun dubbio su Petagna mentre Floccari è favorito su Paloschi.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Ancelotti dovrebbe ruotare per lo sforzo di Salisburgo, ma anche in prospettiva dell'Atalanta e dei prossimi impegni per avere gran parte dei giocatori freschi ogni tre giorni. Potrebbero saltare la terza gara consecutiva Allan e Fabian con Elmas e Zielinski in mediana, Callejon a destra e Insigne che si riprende il posto a sinistra. In attacco possibile conferma per Mertens, subentrato col Verona e uscito a Salisburgo, con Milik titolare. In difesa, infine, potrebbe rientrare Ghoulam a sinistra con Di Lorenzo che torna a destra (altrimenti il nazionale a sinistra e Malcuit a destra) con Luperto confermato al centro. Convocato in extremis Maksimovic che dovrebbe essere in panchina, non avendo condizione.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Ballottaggi: Vicari-Felipe 60%-40%, Missiroli-Murgia 60%-40%

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Ballottaggi: Elmas-Allan 55%-45%, Meret-Ospina 51%-49%, Luperto-Maksimovic 70%-30%, Mertens-Llorente 60%-40%

ARBITRO: La Penna (Ranghetti-Vivenzi, IV: Rapuano, VAR: Nasca, AVAR: Peretti)

Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net