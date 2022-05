Spalletti a Dazn: “Futuro? Ho già risposto più volte, forse voi avete dei dubbi”

Nel pre-partita di Torino-Napoli, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn:

Nel pre-partita di Torino-Napoli, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn: "La vicinanza del presidente è stata importante, come decisioni e con la sua autorità. Futuro? Visto che me lo domandate sempre, secondo me avete dei dubbi voi. Risolveteli e poi ditemi, io sono a disposizione. Se insistete, i dubbi sono vostri. Ho già risposto tante volte".