Spalletti a DAZN: "Il 4-3-3 per sfruttare le caratteristiche di Fabian e Zielinski. Insigne? E' un esempio"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Venezia: “E’ un 4-3-3 perché va nella direzione nella qualità dei calciatori. Fabian e Zielinski sono due mezzali e vanno lasciati liberi di interpretare le posizioni in campo”.

Problemino fisico per Insigne? “Non era un vero problema, ma una precauzione per lo sviluppo dell’allenamento. Niente di rilevante”.

E’ sereno il capitano nonostante le voci di mercato? “E’ uno che insegna giornalmente agli altri come si fa, per cui…”