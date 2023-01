Spalletti-ADL avanti insieme (almeno) fino al 2024: presto scatta opzione per rinnovo

Napoli e Spalletti a braccetto ancora assieme almeno fino al 2024

TuttoNapoli.net

Napoli e Spalletti a braccetto ancora assieme almeno fino al 2024. Secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, infatti, il tecnico resterà almeno un altro anno alla guida della squadra azzurra con De Laurentiis che eserciterà l'opzione unilaterale per blindare l'allenatore per un'altra stagione. Spalletti-Napoli insieme fino al 2024, dunque, in attesa di eventuali nuovi rinnovi.