Spalletti: "Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il desiderio di Champions nelle mani migliori"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha scritto un post sui social parlando del traguardo raggiunto della Champions: "Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il mio grande desiderio di tornare in Champions League nelle mani migliori (e nei migliori piedi)…Grazie a tutti". In foto le maglie dei calciatori che ha allenato o affrontato in carriera, spiccano anche quelle di Insigne e altri calciatori del Napoli, protagonisti della cavalcata verso l'Europa.