Spalletti ha firmato: le cifre dell'ingaggio ed una novità nella durata contrattuale

C'è la firma sul contratto che legherà Luciano Spalletti al Napoli per i prossimi due anni. In tarda serata, l'ex allenatore di Roma, Zenit e Inter ha firmato il suo nuovo accordo con il club della famiglia De Laurentiis. Le cifre dell'accordo biennale si aggirano tra i 2 milioni e 700mila euro e i 2 milioni e 800mila euro all'anno. Chiuso il ciclo Gattuso - ufficializzato in settimana dalla Fiorentina - il club azzurro riparte un allenatore che conosce bene la Serie A.

Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini di Tuttomercatoweb, nel contratto biennale dovrebbe esserci anche un'opzione per il terzo anno di contratto.