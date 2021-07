Spalletti non fa sconti: vuole rosa di 23 giocatori forti e non attende i bilanci

Che Spalletti non abbia alcuna intenzione di attentare ai bilanci del club e tantomeno di arrivare allo scontro con De Laurentiis è un dato di fatto assoluto e incontrovertibile, lo ha detto e ripetuto, ma allo stesso tempo è altrettanto certo che il signor Luciano non abbia alcuna intenzione di perdere o peggio ancora di non poter competere a dovere con le milanesi, le romane, la Juve e l'Atalanta. Anzi: per riportare la squadra nell'Europa importante, tanto per citarlo testualmente, vuole una rosa competitiva di ventitré elementi. Lo scrive il Corriere dello Sport.