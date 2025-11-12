Spalletti pensa a Lobotka, Tuttosport: "Juve intrigata dal caso Stan, ma ADL..."

Il caso Lobotka (poi smentito) intriga la Juve. Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla di un possibile interesse dei bianconeri per il centrocampista slovacco: Chissà cosa sarà balenato nella testa di Luciano Spalletti, quando avrà distrattamente appreso delle lamentele indirette di Stanislav Lobotka e filtrate dalla voce del suo procuratore, Branislav Jasurek che prima aveva parlato di un possibile addio a fine stagione, e poi si era corretto ai microfoni di Radio Crc ribadendo che 'Conte è come un padre per Stan'.

In ogni caso il quotidiano torinese chiarisce bene le possibili difficoltà di una trattativa: Tra il dire e il fare, specialmente sugli affari Juve-Napoli, c’è sempre di mezzo Aurelio De Laurentiis. Se proprio dovesse decidere di separarsi dallo sloveno, AdL lo farebbe molto più volentieri recuperando una proposta (importante) dall’estero. In fondo, il Manchester United è sulle tracce di Stan da un po’. E ai Red Devils potrebbe presto aggiungersi il Barcellona.