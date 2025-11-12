Spalletti pensa a Lobotka, Tuttosport: "Juve intrigata dal caso Stan, ma ADL..."

Spalletti pensa a Lobotka, Tuttosport: "Juve intrigata dal caso Stan, ma ADL..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:25In primo piano
di Arturo Minervini

Il caso Lobotka (poi smentito) intriga la Juve. Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla di un possibile interesse dei bianconeri per il centrocampista slovacco: Chissà cosa sarà balenato nella testa di Luciano Spalletti, quando avrà distrattamente appreso delle lamentele indirette di Stanislav Lobotka e filtrate dalla voce del suo procuratore, Branislav Jasurek che prima aveva parlato di un possibile addio a fine stagione, e poi si era corretto ai microfoni di Radio Crc ribadendo che 'Conte è come un padre per Stan'. 

In ogni caso il quotidiano torinese chiarisce bene le possibili difficoltà di una trattativa: Tra il dire e il fare, specialmente sugli affari Juve-Napoli, c’è sempre di mezzo Aurelio De Laurentiis. Se proprio dovesse decidere di separarsi dallo sloveno, AdL lo farebbe molto più volentieri recuperando una proposta (importante) dall’estero. In fondo, il Manchester United è sulle tracce di Stan da un po’. E ai Red Devils potrebbe presto aggiungersi il Barcellona. 