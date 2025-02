Spinazzola in dubbio per Napoli-Udinese! Problema emerso in rifinitura: i dettagli

Il Napoli si appresta ad affrontare l'Udinese questa sera, con il fischio d'inizio fissato per le 20:45. La squadra, che giocherà davanti a un pubblico entusiasta nel Maradona sold out per la settima volta in questa stagione, presenta un'unica incognita dopo la rifinitura di ieri a Castel Volturno: le condizioni di Leonardo Spinazzola. Se il terzino non dovesse recuperare, sarà Mazzocchi a prendere il suo posto nella linea difensiva, composta da Rrahmani e Juan Jesus al centro, per l'ottava volta consecutiva.

In caso di conferma della formazione, mister Conte dovrebbe schierare gli stessi undici titolari visti nelle recenti sfide contro Juventus e Roma: Meret tra i pali; una difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e, appunto, Spinazzola o Mazzocchi; in mediana Anguissa, Lobotka e McTominay; e in attacco il trio formato da Politano, Lukaku e Neres. A scriverlo è il Corriere dello Sport.