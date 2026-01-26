Ultim'ora Spunta Alisson Santos per l'attacco, Sky: si tratta con lo Sporting per il prestito

Il Napoli è a caccia di un esterno d'attacco sul calciomercato e, tra i vari nomi, spunta quello di Alisson Santos. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, gli azzurri sono in trattativa con lo Sporting CP per un'operazione a titolo temporaneo. Il calciatore brasiliano si è trasferito in Portogallo solo la scorsa estate, ma potrebbe già salutare in prestito perché il club sta acquistando Mikayil Faye nella sua posizione.

Ala sinistra brasiliana, classe 2002, in questa stagione Alisson Santos ha collezionato 29 presenze tra Liga Portugal, coppa nazionale e Champions League, con un bottino di due gol e due assist. Alto 177 centimetri, di piede destro, quello attualmente in forza allo Sporting CP è il tipico esterno a piede invertito che ama accentrarsi e provare tanti dribbling nell'arco dei 90 minuti.

