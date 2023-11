Stanchezza e lungo viaggio, allarme Olivera: rientrerà soltanto venerdì

"Mario Rui, lesione di medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, ne avrà per un bel po’".

Mathias Olivera rientrerà a Napoli il giorno 24, alla vigilia della sfida con l’Atalanta, sottolinea il Corriere dello Sport raccontando del momento del laterale mancino verso la sua prima in maglia azzurra con Mazzarri. Soltanto dopo però che avrà affrontato anche la Bolivia (il 22 novembre), con la fatica di due partite e di un viaggio e"la certezza di essere, da adesso e per un bel po’, completamente da solo sulla fascia sinistra:

"Mario Rui, lesione di medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, ne avrà per un bel po’". Un infortunio - rivela il quotidiano - che "ha costretto Meluso a dare uno sguardo in giro, per cercare di trovare un esterno che possa aiutare a fronteggiare l’emergenza".