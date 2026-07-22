Summit di mercato a Dimaro: ADL 'prenota' i primi due acquisti

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De Laurentiis ha cominciato il suo quindicesimo ritiro a Dimaro e oggi sarà allo stadio di Carciato per la prima amichevole contro l'Arezzo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro e ha subito iniziato a pianificare il futuro del Napoli insieme a Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Giovanni Manna. È quanto racconta il Corriere dello Sport, che dedica spazio al vertice andato in scena nel quartier generale azzurro. Il quotidiano scrive: "Ieri, intanto, De Laurentiis ha cominciato il suo quindicesimo ritiro a Dimaro e oggi sarà allo stadio di Carciato per la prima amichevole contro l'Arezzo.

Summit di mercato a Dimaro, De Laurentiis al lavoro con Allegri e Manna

Secondo il Corriere dello Sport, sul tavolo ci sono numerosi dossier: "Tanti impegni sulla sua agenda: dalla trattativa per il rinnovo dell'accordo con le istituzioni locali, alle riunioni con i dirigenti". Il confronto con Allegri e Manna riguarda soprattutto il futuro della squadra. La rosea romana sottolinea che sono "scontate le analisi sul presente e il futuro della squadra con Manna e Allegri: lavoro tecnico, mercato e rinnovi".

Calciomercato, bloccati Favasuli e Zeballos

Infine, il quotidiano aggiorna anche sulle strategie di mercato del club: "Il ds ha bloccato il terzino destro del Catanzaro, Costantino Favasuli, e blindato l'ala argentina Exequiel Zeballos, in scadenza con il Boca: sono giovani – 22 e 24 anni – talentuosi e ritenuti perfetti per il progetto".