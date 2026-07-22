Summit di mercato a Dimaro, Allegri ha indicato due priorità ad ADL

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Il mercato del Napoli è stato uno dei temi principali del confronto tra Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli

Il mercato del Napoli è stato uno dei temi principali del confronto tra Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli nel ritiro di Dimaro. A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela i contenuti del vertice andato in scena nelle ultime ore. Secondo la rosea, "De Laurentiis ha avuto modo di parlare con Allegri – da ieri pomeriggio alle prese con l'influenza – e di cominciare a capire cosa pensa Max della squadra".Il quotidiano sottolinea come ci sia piena consapevolezza della necessità di intervenire sul mercato: "La rosa, però, va completata e questo lo sa bene anche il presidente".

Calciomercato Napoli, bloccati Costantino Favasuli e di Ezequiel Zeballos

Per questo motivo, spiega la Gazzetta dello Sport, "inevitabile che insieme al tecnico, a Manna e a Chiavelli si sia parlato anche di strategia di mercato", con il vertice che è servito a definire le prossime mosse del club. La rosea rivela infine le priorità indicate dall'allenatore: "Allegri aspetta un vice Di Lorenzo e un esterno offensivo", aggiungendo che "Manna li ha già individuati e bloccati: si tratta di Costantino Favasuli e di Ezequiel Zeballos"