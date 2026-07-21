Live Dimaro 2026 day 5, seduta pomeridiana: riecco Alisson e Spinazzola! Allegri influenzato

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

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17.36 - Termina il lavoro di fondo.

17.29 - A dirigire il lavoro atletico è il preparatore Enrico Maffei.

17.24 - Gruppo riunito per le ripetute da fondo a fondo campo.

17.17 - Tra i portieri assente il giovane Pugliese. Contini, Meret e Milinkovic-Savic lavorano sul campo numero 2.

17.15 - Massimiliano Allegri è al momento assente in campo. Il tecnico azzurro è alle prese con uno stato influenzale, per questo motivo la presentazione dello staff azzurro previsto in piazza per stasera è stato rinviato a data da destinarsi.

17.06 - In campo ci sono anche gli assenti di stamattina: Alisson Santos e Leonardo Spinazzola.

17.05 - Gruppo diviso in tre: iniziano giri di campo di riscaldamento.

17.04 - La squadra entra in campo: inizia la seduta pomeridiana

Dopo la seduta mattuttina, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo di Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento del quinto giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del quinto giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.