Rrahmani a Sky: “Allegri ha positività, liberi di comunicare con lui. Su Rafa Marin…”

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Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dal ritiro di Dimaro, dove la squadra è tornata al lavoro per preparare la nuova stagione.

Sui primi giorni in ritiro.

"Stiamo lavorando bene, sia con la palla che senza. Speriamo di fare queste due partite nel modo migliore".

Su Allegri.

"Una persona molto positiva. Ci sentiamo liberi di comunicare con lui. Non che con gli altri non succedesse, ma lo si vede da subito questa positività che ci serve".

Sul ritorno dai prestiti di Rafa Marin e Marianucci.

"Tutti e due sono giovani, forti. Hanno giocato abbastanza l'anno scorso, specialmente Rafa Marin che ha fatto vedere quanto vale".

L'impressione è che Allegri giocherà con la difesa a 4.

"Per come ci stiamo allenando sembra di sì".

Quali sono i vostri obiettivi?

"Vediamo, solo il tempo può far vedere dove saremo. I nostri obiettivi sono tutti e tre: campionato, Champions, coppa".