Podcast Svolta Lukaku? Di Marzio: "Allegri stravede, con Manna l'aveva già bloccato per la Juve!"

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il podcast di Gianluca Di Marzio per Tmw che potete ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli.

"Nel mercato che inizia a ballare sulle punte, dove c’è ancora il signor Lewandowski in scadenza di contratto, ci sono due nomi che possono diventare due tormentoni del mercato italiano di Serie A, ovvero Romelu Lukaku e Dušan Vlahović". Inizia così il podcast di Gianluca Di Marzio per il network di Tmw che potete ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli.

Il giornalista di Sky Sport scrive: "Resto convinto, ancora di più questa mattina, che la soluzione ideale per entrambi sia quella di rimanere con il Napoli e con la Juventus. Lukaku è un giocatore che ieri ha dimostrato, entrando e contribuendo al gol del pareggio del Belgio, che se fisicamente al top può ancora essere devastante. Lukaku poi è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri che nei ragionamenti fatti in questi giorni sul Napoli del futuro ancora considera Lukaku un giocatore prezioso per lui, come soluzione insieme a Hojlund, comunque da giocarsi durante la partita o in determinate partite.

Ricordatevi che Lukaku era il giocatore bloccato da Allegri e da Manna quando Manna era il direttore sportivo della Juventus, bloccato ai tempi dell’Inter, quando Lukaku si apprestava ad affrontare la parte finale della stagione poi culminata con la finale di Istanbul con il Manchester City, con quella panchina che poi fu mal digerita. Lo stesso Lukaku poi arrivò allo strappo con l’Inter. In quella stagione, da aprile in poi, Allegri e Manna si erano concentrati per bloccare Lukaku e farlo arrivare alla Juventus. Poi l’operazione non si fece più, ma Allegri è un grande stimolatore di Lukaku.

Allora se è vero che l’input della proprietà del Napoli è quello di abbassare il tetto ingaggi, comunque a livello tecnico sicuramente Allegri vota per Romelu Lukaku e molto dipenderà da come confermerà e dimostrerà di stare in questo Mondiale. Insomma, il futuro di Lukaku dipende da Lukaku stesso, sia per rimanere eventualmente al Napoli, sia per attrarre offerte da altri club.

Il discorso è diverso per Dušan Vlahović, che non ha disputato una grande stagione anche per motivazioni fisiche, quindi non solo legate a un rendimento deficitario, anche perché quando ha giocato Vlahović è stato determinante per la Juventus. E allora anche per Dušan Vlahović, come per Lukaku, resto convinto che se in condizioni fisiche adeguate possa ancora essere il centravanti ideale per la Juve e soprattutto per Luciano Spalletti.

In questo momento le richieste di Vlahović e del padre, che oggi gestisce la parte professionale del giocatore, quindi le varie trattative, sono state considerate dalla Juventus fuori misura. Pensava Vlahović con il padre evidentemente di trovare e attrarre oggi altre squadre, anche importanti, top club a livello mondiale. Per adesso nessuna si è fatta avanti, soprattutto a quelle richieste economiche.

E allora Dušan Vlahović potrebbe anche risedersi di nuovo al tavolo della Juve. Farà questo gesto Vlahović? Sarà lui stesso a fare il primo passo nei confronti della Juve e dire “proviamo a stare di nuovo insieme”? Sicuramente la Juventus attende un primo passo da parte di Vlahović, altrimenti continuerà a lavorare per cercare delle soluzioni alternative come il tanto trattato Sørloth nei giorni scorsi.

Vlahović e Lukaku: due destini incrociati, due giocatori che sicuramente saranno al centro del mercato ma che forse il destino porterà ancora a vestire le maglie attuali, quella della Juventus per Vlahović e quella del Napoli per Lukaku. E pensare che uno è stato vicino alla Juve, Lukaku, e l’altro potrebbe essere nei sogni del Napoli qualora Lukaku e Lucca dovessero andare via".