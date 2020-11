Tocca a Demme anche in campionato: l'equilibratore indispensabile finito poi nella penombra

Con Bakayoko squalificato, Rino Gattuso lancerà da titolare anche in campionato Diego Demme. Il regista - sottolinea il Corriere dello Sport - voluto a gennaio da Gattuso per riequilibrare il Napoli ed appena 9 mesi fa considerato quasi come il 'salvatore della Patria' ma finito nella penombra nonostante tutte le cose positive scritte e dette su di lui in quei mesi. Farà coppia con Fabian e proverà ad evitare che il San Paolo diventi tabù dopo gli ultimi ko in campionato.