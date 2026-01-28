Live
Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
premi F5 per aggiornare o CLICCA QUI per vivere il pre, durante e post su Radio Tutto Napoli
Al termine della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. E su Radio TuttoNapoli puoi ascoltarla o vederla
LiveNapoli-Chelsea 2-3 (Fernandez 18', Vergara 33', Højlund 42', Joao Pedro 60', 82'): super gol di Joao Pedro
Copertina LiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..." di Redazione Tutto Napoli.net
1 Napoli-Chelsea 2-3 (Fernandez 18', Vergara 33', Højlund 42', Joao Pedro 60', 82'): super gol di Joao Pedro
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
LiveNapoli-Chelsea 2-3 (Fernandez 18', Vergara 33', Højlund 42', Joao Pedro 60', 82'): super gol di Joao Pedro
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
