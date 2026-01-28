Live Napoli-Chelsea 2-3 (Fernandez 18', Vergara 33', Højlund 42', Joao Pedro 60', 82'): super gol di Joao Pedro

Finisce qui, il Napoli esce clamorosamente dalla League Phase di Uefa Champions League. Al Maradona finisce 2-3, un super Vergara illude gli azzurri perchè poi Joao Pedro decide definitivamente la gara. Azzurri che terminano al 30imo posto.

95' - FINISCE QUI

90' - 5' do recupero

86' - Giropalla dei blues.

82' - GOL DI JOAO PEDRO. Palmer giganteggia servendo Joao Pedro, il brasiliano fugge in contropiede e fulmina Meret.

81' - Dentro Lukaku e Beukema, fuori Spinazzola ed Elmas.

76' - Cure mediche per il capitano, riprende il gioco

75' - A terra Di Lorenzo, mani in faccia per il capitano azzurro.

72' - Ammonito Elmas per imprudenza su James.

66' - Fuori Juan Jesus, dentro Gutierrez

66' - Ci prova E.Fernandez ma il suo destro è altissimo.

65' - Giropalla Chelsea.

62' - Reagisce il Napoli, Buongiorno accompagna Olivera ed è lucido nel servire Højlund ma il sinistro è altissimo.

60' - 2-2 al MARADONA! Joao Pedro si inventa un gol clamoroso. Palmer si libera di un uomo, serve Joao Pedro che con il mancino trova un gol stupendo

59' - Rimessa buttata da Sanchez

57' - Dentro Gittens e Chalobah e fuori Santon e Gusto.

56' - Altra grande giocata di Vergara che guadagna un buon calcio di punizione

54' - Contropiede azzurro sfumato dopo l'errore di Olivera che calcola male il passaggio.

52' - Giropalla azzurro

46' - INIZIA LA RIPRESA

22.04 - Fuori Pedro Neto, dentro Palmer

48' - Finisce il primo tempo

45' - 3' DI RECUPERO

42' - HØJLUND!!! NAPOLI AVAAAAAANTI. Discesa di Olivera che pesca al centro l'attaccante danese, con uno scatto brucia Fofana e con l'aiuto del palo fa 2-1!

38' - ANCORA VERGARA, CHE OCCASIONE! Spinazzola trova McTominay che scarica subito su Vergara, il napoletano calcia in precario equilibrio ma spara alto!

33' - VERGARAAAAAAA, VERGARAAAAAAA, VERGARAAAAAA! UN GOL DA CAMPIOOOONEEEEEEEEE. Palla di Olivera per Vergara, veronica clamorosa per liberarsi di Fofana e tiro di destro. Palla in rete e 1-1!

29' - CHANCE NAPOLI CON DI LORENZO! Super inserimento del Capitano che calcia ma colpisce Sanchez!

25' - Grande contropiede del Napoli, Vergara guadagna corner

22' - GRANDE REAZIONE DEL NAPOLI! Vergara pesca Olivera ma il terzino non riesce a battere in rete

21' - Reagisce il Napoli, Di Lorenzo si libera in area di rigore ma Sanchez devia il cross in corner

19' - Goal del Chelsea! Enzo Fernandez non sbaglia dagli 11m.

17' - Fallo netto da parte del brasiliano che colpisce il pallone con la mano.

16' - RIGORE PER IL CHELSEA. FALLO DI MANO DI JUAN JESUS sulla punizione battuta da Estevao.

15' - Fallo di Vergara su Estevao, punizione pericolosa per i Blues.

10' - Calcio d'angolo per il Chelsea ben gestito dal Napoli

9' - Riprende il gioco, Napoli momentaneamente in 10.

8' - Cure mediche in corso per lo scozzese. Intanto Copenaghen in vantaggio a Barcellona...

7' - CHANCE NAPOLI! Il Chelsea si complica la vita, McTominay va a contendersi il pallone con Sanchez ma riceve il pallone sul viso e resta a terra.

6' - Fallo di E.Fernandez su McTominay

4' - Fallo di Højlund su Fofana

3' - Napoli subito aggressivo!

2' - Di Lorenzo si tocca le costole, ginocchiata involontaria di Juan Jesus.

1' - Gioco subito fermo, Joao Pedro involontariamente colpisce Di Lorenzo. Cure mediche in corso.

21.01 - INIZIA NAPOLI-CHELSEA!

21.00 - Si attende la contemporaneità con gli altri 17 campi

20.55 - Boato imperioso all'inno della Champions League! Avanti Napoli, regalaci un live da rileggere!!!

20.48 - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Chelsea: "C'è grande voglia di giocare una partita importante e di misurarsi contro un avversario così: queste sono le occasioni per capire a che livello siamo. È una partita fondamentale per il passaggio del turno, siamo concentrati e speriamo di fare una buonissima prestazione come abbiamo sempre fatto. Questo stadio si trasforma nelle settimane di Champions, vogliamo andare avanti e ce la metteremo tutta".

Andare avanti sarebbe importante anche per l'aspetto economico...

"Assolutamente sì, è un fattore ma non quello principale. Napoli merita di andare avanti per il blasone e per quello che stanno facendo i ragazzi".

Potrebbe arrivare qualcuno negli ultimi giorni di mercato?

"Certo, abbiamo sempre detto che stiamo operando in modo complicato per le limitazioni che ci sono state imposte. Purtroppo per ora siamo riusciti a fare solo una cosa, cercheremo di fare qualcos'altro per migliorare la rosa".

C'è Sterling libero...

"Sì, lo sappiamo".

20.45 - Le squadre terminano il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi.

20.25 - Anche il Napoli entra sul terreno di gioco per iniziare la fase di riscaldamento, il Maradona si scalda.

20.21 - Il Chelsea entra in campo per il riscaldamento, bordata di fischi del Maradona.

20.11 - I portieri di Napoli e Chelsea entrano in campo per il riscaldamento.

20.10 - Alex Meret, portiere del Napoli, è stato intervistato da Prime Video nel pre-partita dalla sfida di Champions League col Chelsea: "Non è un periodo facile, abbiamo tanti infortuni e pochi cambi. La stanchezza si fa sentire, ma sappiamo che possiamo fare bene. Stasera è una partita importante e daremo tutto per provare a centrare la qualificazione".

Come si torna dopo un lungo periodo di assenza?

"A questi livelli devi farti trovare pronto se capita l'occasione e c'è stato questo infortunio a Milinkovic-Savic. Si cerca di ricordarsi come si fa, dopo tanto tempo. Le sensazioni sono sempre quelle, dobbiamo dare il massimo e se lo faremo possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Tu come ti senti?

"Io mi sento bene, sono carico e fiducioso per la partita. Devo pensare a fare bene in campo, insieme ai miei compagni. Dobbiamo restare uniti, è quello di cui c'è bisogno".

19.51 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League. Conte ripropone i 10/11 schierati domenica scorsa contro la Juventus a Torino. Tra i pali Meret, davanti al numero 1 del Napoli la difesa a tre è composta da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. Novità sulle fasce, dove Olivera viene schierato dal 1' al posto di Gutierrez, Spinazzola trasloca sulla destra. In mediana Lobotka e McTominay. In attacco Vergara e Elmas supportano Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

19.30 - Il Chelsea entra in campo per valutare le condizioni del terreno di gioco.

17.30 - Un appello "affinché sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori delle due compagini calcistiche" e "prevalgano i valori fondanti dello sport" è stato rivolto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari a tutti i tifosi in vista della gara di Champions League di oggi che allo stadio Diego Armando Maradona vedrà in campo stasera il Napoli e il Chelsea. L'invito del prefetto giunge dopo la notizia del ferimento di un supporter della squadra ospite che, in nottata, è stato costretto a farsi medicare una lieve ferita provocata nel corso di un'aggressione subita in centro a Napoli per mano di un gruppo di giovani. Permane alta l'attenzione delle forze di polizia, che il prefetto ringrazia, con mirati dispositivi interforze già da ieri, su tutte le aree interessate da maggior afflusso e deflusso di tifosi napoletani e inglesi.

16.30 - Contro il Chelsea senza una squadra. Senza una formazione. Sono infatti undici gli assenti di questa sera per diversi motivi: infortuni, assenze o non presenza in lista Uefa. A proposito di lista, ecco l'elenco di chi questa sera non ci sarà, non potrà esserci: Anguissa, De Bruyne e Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani; Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino e Giovane. Di questi, gli ultimi tre non sono neppure in lista Uefa. Gli altri invece sono ancora infortunati.

15.10 - La qualificazione è difficile ma non impossibile per il Napoli. Ma quali sono le combinazioni per volare ai playoff di Champions League? Il Napoli andrà avanti se questa sera batterà il Chelsea e se non vincerà una tra Qarabag, Galatasaray, Marsiglia, Monaco, Bayer, Psv, Athletic e Olympiacos. Insomma, in caso di tre punti qualificazione virtualmente conquistata. Ma cosa accadrà in caso di pari stasera? Il passaggio agli spareggi si complicherebbe. Il Napoli infatti andrebbe avanti solo se il Bayer perderà con due gol di scarto o se arriverà la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic.

15.00 - Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 28 gennaio ore 21:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Gutierrez 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres, Milinkovic-Savic, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista), Giovane (fuori lista)

CHELSEA (4-2-3-1) probabile formazione: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

Ballottaggi: Fofana-Badiashile 55-45%, Cucurella-Hato 60-40%, Palmer-Estevao 55-45%, Joao Pedro-Delap 55-45%

Indisponibili: Adarabioyo, Colwill, Essugo, Jorgensen, Lavia, Mudryk

Amici di TN benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Chelsea, ultima giornata della fase campionato di Champions League. Calcio d'inizio alle ore 21.