Trasferta a Firenze, in arrivo l'ok per i napoletani: 420 posti per il settore ospiti
Sabato andrà in scena Fiorentina-Napoli e nella giornata odierna la Questura di Firenze, insieme al CASMS, dovrà decidere se consentire anche ai tifosi napoletani residenti in Campania di assistere alla trasferta allo stadio Artemio Franchi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la decisione dovrebbe essere positiva per i napoletani: i sostenitori azzurri potranno seguire la squadra purché in possesso della fidelity card.
Previsto anche un ampliamento del settore ospiti, che passerà da 340 a 420 posti disponibili. Restano comunque alte le misure di sicurezza: il settore destinato ai napoletani è infatti adiacente alla curva Ferrovia, cuore del tifo organizzato viola. Proprio per questo motivo, avverte il quotidiano, “ci sarà una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
