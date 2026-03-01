Di buono solo la vittoria, CdS: Napoli monotono, lento e prevedibile. E Conte lo sa"

Il risultato sorride al Napoli, ma la prestazione continua a far discutere. Il successo arrivato in extremis sul campo dell’Hellas Verona non basta a nascondere le difficoltà evidenziate dagli azzurri, finiti nel mirino del Corriere dello Sport. Un’analisi severa, che mette in guardia la squadra di Antonio Conte in vista del finale di stagione, scrivendo che comunque lui lo sa.

“Il Napoli è stato monotono, lento, prevedibile. Non ha mai avuto l’energia giusta, né quella voglia di vincere e quella cattiveria indispensabili per portare a casa certe partite”, scrive il quotidiano. E ancora: “Le solite assenze non possono giustificare una prestazione del genere. Così facendo, il Napoli ha rimesso in partita il Verona, dandogli fiducia e correndo un rischio che poteva costare carissimo”.

Secondo il Corriere, quanto accaduto al Bentegodi deve suonare come un campanello d’allarme: “A undici giornate dalla fine non puoi permetterti passaggi a vuoto. Recuperare giocatori di questo spessore aiuterà, ma a Verona si è visto troppo poco. Per andare in Champions serve decisamente di più”. Un messaggio chiaro, rivolto a squadra e allenatore.