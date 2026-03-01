Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il 76° Festival! Le congratulazioni della SSCNapoli

vedi letture

Sal Da Vinci trionfa al 76° Festival di Festival di Sanremo, conquistando una vittoria netta al termine di una settimana da protagonista assoluto. Il cantante napoletano ha dominato dall’inizio alla fine con un percorso impeccabile, fatto di energia, eleganza e grande presenza scenica. Ha saputo coinvolgere pubblico, giornalisti e addetti ai lavori, imponendosi come il volto simbolo di questa edizione.

La sua “Per sempre sì” ha infiammato il teatro Teatro Ariston sera dopo sera, fino all’emozionante proclamazione finale. Sul palco, visibilmente commosso, l’artista ha dedicato la vittoria alla sua Napoli, ricevendo un’ovazione. A festeggiare e ad applaudire all'artista partenopeo anche la SSC Napoli, che ha celebrato il successo con un tweet di congratulazioni.