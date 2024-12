Triplo annuncio nel 2025: accordo totale, blindati tre big

Non solo Kvaratskhelia. Il 2025 porterà in dote altri due rinnovi di contratto in casa Napoli: quelli di Meret e Olivera. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Futuro Olivera: "Pablo Boselli, un tempo campione e precursore di quel fenomeno sportivo di nome padel ormai dilagante, è stato a Napoli di recente per incontrare Manna. Le parti hanno ragionato, chiacchierato e trattato mosse dall’intento di continuare insieme e alla fine è arrivato l’accordo: il nuovo contratto di Olivera scadrà nel 2030 e anche il suo ingaggio sarà ritoccato. Anche in questo caso si aspettano la formalizzazione e l’annuncio"

Futuro Meret: "Meret, in scadenza a giugno e dunque teoricamente a un passo dall’acquisizione dello status di parametro zero, è ormai pronto a legarsi al club con un nuovo contratto su base annuale più opzione sul secondo anno. Uno più uno, insomma, per dirla in termini strettamente calcistici. Complessivamente blindati fino al 2027".