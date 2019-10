Tutto su Haland, il gioiellino del Salisburgo che ha già rifiutato la Juventus

Di Carmine Ubertone - Il Napoli domani sfiderà il Salisburgo, per provare a mettere una seria ipoteca alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Uno dei maggiori pericoli per gli azzurri sarà sicuramente l’attaccante Erling Håland, autore già di quattro reti in questa Champions.

Ma chi è il giocatore norvegese?



Gli inizi - Erling Braut Haland, a soli 19 anni è un altro dei giovani gioielli che il calcio europeo mette instancabilmente in mostra. Agli ultimi Mondiali Under 20 è entrato di diritto nella storia del calcio segnando nove gol in una partita (Norvegia-Honduras 12-0). In patria, brucia le tappe, prima presenze tra i professionisti con il Bryne a soli 15 anni, poi il passaggio a Molde nel 2017 e il debutto in prima squadra. Segna subito col Molde in un match di coppa contro il Volda e gli sono serviti appena 6 minuti per segnare, alla sua prima apparizione in campionato, subentrando dalla panchina, nella vittoria contro il Sarpsborg. In Norvegia balza agli onori della cronaca nel luglio 2018 per essere riuscito a segnare quattro goal nei primi 21 minuti alla capolista Brann.



Il passaggio al Salisburgo - Nel gennaio 2019, dopo avergli visto fare 4 gol in 5 partite nei preliminari di Europa League con i norvegesi, lo acquista il Red Bull Salisburgo per cinque milioni di euro. A maggio, prima gara da titolare con gli austriaci e pure qui a segno. Per il norvegese sembra essere questo però l’anno del vero exploit, infatti, nell’attuale Bundesliga il centravanti sta facendo parlare di sé per i numerosi gol realizzati, 11 nelle prime 9 apparizioni, impreziositi poi da 5 assist forniti ai compagni. A tutto questo però, va aggiunto il debutto a dir poco da sogno in Champions League, il bomber del Salisburgo, nella prime due partite ha siglato la bellezza di quattro reti, di cui 3 contro il Genk (tutte nel primo tempo) e una ad Anfield Road, contro il Liverpool, segnando il gol del momentaneo 3-3.



Le qualità tecniche - Il norvegese è un ragazzo che sa unire qualità fisiche e tecniche. Agile, ma ben strutturato (192 cm per 88 kg) ama il gioco aereo controllando e difendendo la palla come pochi. Il suo punto di forza è il contatto fisico, ma possiede un’ottima tecnica di base calciando tiri potenti e precisi. A vederlo, sembra il tipico centravanti scandinavo alto, forte fisicamente e lento. In realtà ha una grande progressione e una tecnica sopraffina, bravo negli spazi stretti e generoso in ripiegamento.



I top club su di lui - Sul fronte mercato, i maggiori club europei hanno messo nel mirino il classe 2000’ e tra questi c’è lo stesso Napoli che domani se lo ritroverà contro. C’è da registrare che Haland, in passato, rifiutò il trasferimento alla Juventus sostenendo che fosse troppo presto per iniziare un’esperienza del genere. Il Napoli dovrà fare massima attenzione a questo ragazzo che sicuramente farà parlare ancora tanto di se in giro per il mondo.