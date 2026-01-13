Tutto su Raspadori! Cds: "E' il prescelto per l'attacco, ma serve uscita Lucca"

È Giacomo Raspadori il profilo che attira di più per rinforzare l’attacco. Un jolly duttile, capace di ricoprire più ruoli e che conosce benissimo la città e l’ambiente. È andato via la scorsa estate ma all’Atletico Madrid non ha avuto lo spazio che aveva immaginato e ora per lui si possono aprire subito le porte del ritorno in Italia e al Napoli, dove ha vinto due scudetti comunque da protagonista con gol pesanti.

Ma prima bisogna fare spazio per il famoso principio del saldo zero, in virtù del quale il club di De Laurentiis è obbligato a vendere prima di acquistare, e l’indiziato principale a partire è Lorenzo Lucca, per cui vanno avanti i contatti col Benfica e con altri club alla finestra. Ieri un altro colloquio tra Manna e Rui Costa. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.