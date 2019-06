Tv Luna - James vuole solo il Napoli, c'è già l'accordo! Spunta la formula dell'affare: le cifre

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ha scritto un tweet con le ultime sulla trattativa per il colombiano del Real Madrid: "James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da ADL agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al calciatore, in contatto con Carlo e Davide Ancelotti, un ingaggio di 6,5mln".

James Rodriguez in caso di cessione vuole solo il Napoli ed ha già informato della sua scelta il Real Madrid. La formula proposta da ADL agli spagnoli è quella del prestito con diritto di riscatto. Al calciatore, in contatto con Carlo e Davide Ancelotti, un ingaggio di 6,5mln. — Carlo Alvino (@Carloalvino) 11 giugno 2019