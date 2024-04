UFFICIALE - Calzona sorride: Ngonge e Kvaratskhelia parzialmente in gruppo

Buone notizie per Calzona. L'allenatore del Napoli sta recuperando due calciatori

Buone notizie per Francesco Calzona. L'allenatore del Napoli sta recuperando due calciatori. Come si legge nel report dell'allenamento odierno, infatti, Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra.

La squadra, ha informato il Napoli, ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Il gruppo ha chiuso la seduta disputando una partitina a campo ridotto.