UFFICIALE - Esami per Politano, Rrahmani e Mario Rui: svelate le entità degli infortuni

Tripla tegola per Spalletti che perde tre calciatori per le prossime partite, di sicuro per la Juve

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tripla tegola per Spalletti che perde tre calciatori per le prossime partite, di sicuro per la Juve. Come si legge sul report ufficiale, Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra.