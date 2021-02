UFFICIALE - Gattuso ritrova Koulibaly e Ghoulam, l'annuncio del Napoli: "Guariti dal Covid!"

Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono guariti dal Covid-19. Arriva una buona notizia in casa Napoli, con la SSC Napoli che annuncia la negatività dei due difensori con un breve messaggio sui canali social. Saranno ora da verificare le condizioni dei due difensori, ma è molto probabile che possano essere a disposizione per la trasferta di Bergamo in quanto asintomatici.

😍 | Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid-19



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/hq9q1xllUP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 19, 2021