UFFICIALE - I convocati per la Samp: out Demme, nessun recupero per Spalletti

Sampdoria-Napoli, domani a Marassi per la quinta giornata di Serie A alle ore 18.30. Non convocato Diego Demme, nonostante diversi allenamenti in gruppo, oltre ovviamente a Lobotka, Mertens e Ghoulam. Spalletti per la trasferta di Genova non può contare su nessun rientro.

I convocati azzurri di Luciano Spalletti diffusi dalla SSCNapoli: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.