UFFICIALE - Lista Serie A, il Napoli la completa con Malcuit e Llorente e non c'è spazio per Milik

Attraverso la Lega Serie A apprendiamo la lista federale comunicata dal Napoli dopo la chiusura del mercato. Il club azzurro potrà contare su 25 elementi, nonostante solo due prodotti del settore giovanili sui quattro posti disponibili, grazie ad Elmas e Osimhen che per la Serie A sono Under 22 ed alla fine può inserire Malcuit e Llorente (resta invece fuori Milik). Nella lista Uefa, non ancora comunicata, dovrebbero restare fuori invece anche Malcuit e Llorente visto che Elmas e Osimhen vanno inseriti nella lista principale (non sono previsti Under 22 in Europa, ma Under 21).

Lista Over 22

Ospina

Malcuit

Mario Rui

Maksimovic

Hysaj

Koulibaly

Ghoulam

Rrahmani

Manolas

Demme

Bakayoko

Fabian

Lobotka

Lozano

Mertens

Llorente

Politano

Formati in Italia

Meret

Di Lorenzo

Zielinski

Petagna

Formati nel club

Contini

Insigne

-

-

Under 22 (senza limiti)

Elmas

Osimhen