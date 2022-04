UFFICIALE - Ottima notizia in vista dell'Empoli: Juan Jesus svolge l'intera seduta in gruppo

Vista la squalifica di Kalidou Koulibaly, c'era grande attesa nell'ambiente per capire meglio l'entità dell'infortunio occorso al difensore brasiliano

Lieve trauma distorsivo al ginocchio destro per Juan Jesus, che ieri ha svolto soltanto lavoro personalizzato in palestra. Vista la squalifica di Kalidou Koulibaly, c'era grande attesa nell'ambiente per capire meglio l'entità dell'infortunio occorso al difensore brasiliano e quanto comunicato oggi dal Napoli, nel suo consueto report da Castel Volturno, fa ben sperare in vista dell'Empoli: "Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in palestra e l'intera seduta in gruppo". Buona notizia, l'ex Roma si allena in gruppo: per domenica, quindi, dovrebbe essere a disposizione.