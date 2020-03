UFFICIALE - Rinvio per Juve-Milan di Coppa Italia: stop arrivato dal Prefetto di Torino

Il calcio italiano è nel caos totale. La gara tra Juventus e Milan di Coppa Italia è stata ufficialmente rinviata a data da stabilire. Dal vertice in Prefettura arriva lo stop. Inizialmente si prevedeva il divieto di accesso allo stadio solo per i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona e di Pesaro-Urbino