UFFICIALE - Sospiro di sollievo, SSCNapoli: "Tutti negativi i tamponi effettuati dopo mezzanotte"

Sospiro di sollievo in casa Napoli, almeno per ora, dopo le due positività di Ghoulam e Koulibaly emerse nella giornata di ieri. "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra", ha comunicato la SSCNapoli sul proprio profilo twitter e quindi Gattuso non dovrà rinunciare ad altri elementi per la sfida al Genoa ed i prossimi impegni di questo tour de force di febbraio.