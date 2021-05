ULTIM’ORA - Galtier svela tutto: “C’è il Napoli, ma segue anche altri e non so il mio posizionamento”

Christophe Galtier, tecnico campione di Francia con il Lille, ha parlato all'Equipe del suo futuro, dopo aver annunciato il suo addio al club transalpino: "Cambiare orizzonte, sì, ne ho bisogno, ma avvicinarmi alla mia casa di famiglia, no, non mi interessa. Non c’è nessun problema a geografico, né di ricongiungimento familiare. Tra i club che mi hanno fatto offerte, ce ne sono tre oggi che mi interessano".

Quali sono i club interessati? "Lione, Nizza e Napoli".

Deciderà la futura squadra intorno al 5 giugno?

"Oh no, prima. Credo prima della fine della settimana".

Galtier chiarisce che la scelta non sarà legata all’aspetto economico.

"La mia scelta non sarà mai fatta sul lato finanziario. Se avessi scelto criteri finanziari, non sarei più in Europa. A parte le destinazioni esotiche, il contratto sarà ovunque lo stesso o quasi lo stesso. Non è guadagnare 100, 120 o 130 che farà la differenza".

Sul Napoli: sarebbe una bella apertura internazionale?

"Questa è un’opportunità. Il Napoli è interessato a me ma anche ad altri allenatori e non so qual è il mio posizionamento. Ma ho capito che il Napoli era in procinto di firmare con Sergio Conceiçao".

Quindi non ne parliamo più?

"Sì, ma stamattina il mio telefono ha squillato mentre ero con Olivier".

Da Napoli?

"Sì".

Il Napoli ha chiamato e tu non hai risposto?

"Non è che non ho risposto, ma ero con il mio presidente quando ho ricevuto il loro messaggio. Ho detto a Olivier: “Ecco, ho appena ricevuto un messaggio di congratulazioni da Napoli per il nostro titolo".