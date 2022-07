ULTIM’ORA Sky - Dybala sta per scegliere: il Napoli soddisfa le richieste, la Roma non va oltre 4,5mln

Paulo Dybala deve decidere tra Roma e Napoli, che sono le due squadre che si contendono l'argentino.

Paulo Dybala deve decidere tra Roma e Napoli, che sono le due squadre che si contendono l'argentino. Secondo Sky Sport, al momento non si registrano segnali d’interesse da parte di altri club, quindi, a meno che l’ex Juve non voglia aspettare e prendere altro tempo, dovrebbe presto prendere una decisione. A fare il punto della situazione sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

"La proposta della Roma fa leva sulla voglia di Dybala di sposare il progetto tecnico e di mettersi in discussione. Infatti i giallorossi non intendono fare aste e hanno fatto una proposta modulata tra fisso e bonus, legati a presenze e obiettivi. Dybala chiedeva tra i 6 e i 7 milioni più bonus, la Roma offre un ingaggio intorno ai 4,5mln più bonus.

La proposta del Napoli è in linea con le richieste dell'argentino. De Laurentiis sta lavorando da giorni in silenzio per cercare soprattutto di presentare una proposta, che a livello di diritti immagine possa salvaguardare i contratti in essere del calciatore".

Spalletti vs. Mourinho: "Decisivi per provare a convincere l’argentino potrebbero essere anche Mourinho e Spalletti. I due allenatori, infatti, si sono mossi sentendo il giocatore. Il pressing in questo caso riguarda tutte le parti in causa. La scelta al momento è tra Roma e Napoli: Dybala presto potrebbe scegliere".