ULTIM'ORA - Osimhen torna Napoli! Escluse lesioni, ma è in dubbio per il Milan: presto altri controlli

Victor Osimhen torna a Napoli. Dopo l'infortunio tra polso e spalla rimediato nel match di ieri tra Nigeria e Sierra Leone l'attaccante classe '98 ha svolto gli esami del caso che hanno escluso fratture e lesioni e, probabilmente dopo qualche giorno da trascorrere in famiglia, farà ritorno in Italia per lavorare a Castel Volturno, con il Milan nel mirino.

RESTA IN DUBBIO - A riportarlo è Sky Sport, secondo cui la presenza dell'ex Lille domenica prossima al San Paolo rimane a forte rischio. Nei prossimi giorni ci sarà un altro controllo, ma va registrata poca preoccupazione nell'ambiente Napoli. La gestione del problema fisico dipenderà dai fastidi che il giocatore avvertirà, intanto per ora Osimhen si godrà qualche giorno di riposo.