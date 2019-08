ULTIM'ORA Sportitalia - Clamoroso, tentativo del Napoli per Lukaku! Offerti 70mln, ma la punta blocca tutto

Il Napoli si inserisce per Lukaku. E' questa l'ultima indiscrezione che sta rimbalzano fortemente in questi minuti, proprio mentre la Juventus sta cercando di chiudere per l'attaccante belga. Secondo quanto riportato dal collega di Sportitalia Alfredo Pedullà, attraverso il proprio blog alfredopedulla.com, il Napoli avrebbe offerto al Manchester United ben 70 mln di euro. La risposta del giocatore, però, sarebbe stata negativa: "Nella corsa a Romelu Lukaku si è registrato nelle ultime ore un inserimento del Napoli che ha messo a disposizione del Manchester United una cifra di 70 milioni. La conferma che il Napoli cerca una punta con quelle caratteristiche, indipendentemente dal discorso rinnovo di Milik (scadenza 2021). La proposta del Napoli non avrà un seguito, Lukaku ha detto no".