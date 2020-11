Un acquisto atteso da oltre tre anni

Si parla di Emerson Palmieri in ottica Napoli: il terzino del Chelsea, che in Inghilterra gioca poco, è una possibilità concreta in vista di gennaio per vari motivi. I rapporti tra i club sono ottimi, lui vuole tornare in Italia (per gli Europei) e l'ipotesi prestito, come per Bakayoko, non è da escludere. Su Emerson ci sono anche altre squadre italiane, ma il Napoli ci prova e ha già incontrato il suo intermediario qualche settimana fa a Castel Volturno. Indizio ulteriore sulla voglia concreta di ingaggiarlo.

Un acquisto come il suo manca da oltre tre anni. L'ultimo terzino di piede sinistro acquistato dal Napoli è stato Mario Rui nell'estate del 2017. Da allora, sono arrivati Malcuit e Di Lorenzo, entrambi di piede destro. Ghoulam, il titolare tre anni fa, è diventato oggi riserva, a causa dei problemi fisici che lo hanno colpito. Il portoghese, che il Napoli acquistò dalla Roma come alternativa all'algerino, ha vissuto diverse stagioni da protagonista. Ora condivide la fascia con Hysaj, il nuovo titolare di Gattuso. Emerson è ciò che manca. Un terzino di spinta, mancino naturale, per diventare imprevedibili anche a sinistra. Un giocatore di ruolo - da alternare al costante Hysaj, che però ha caratteristiche difensive - per continuare a crescere.