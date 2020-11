CdS - Scatta l'operazione Emerson Palmieri: prestito secco in stile Bakayoko

E' sempre calciomercato, e così anche in casa Napoli si guarda alla prossima sessione invernale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Scatta l'operazione Emerson Palmieri". Sta prendendo quota in casa Napoli l'idea di riportare in Italia il laterale del Chelsea, pronto a lasciare la Premier: in questa stagione finora ha collezionato solo 4 presenze. Il Napoli ci pensa, in prestito secco per sei mesi, e un intermediario ha già iniziato a sondare il terreno con Marina Granovskaia. Un'operazione alla Bakayoko, già al centro di trattative per tramutare il prestito in un'operazione definitiva.