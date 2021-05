Un solo dubbio per Gattuso: conferma in blocco e resiste l'ultimo ballottaggio

Bakayoko e Demme si contendono il posto al fianco di Fabian, nella coppia mediana, mentre per il resto tutto lascia presagire la conferma in blocco degli undici uomini che più o meno una settimana fa hanno vinto con la Fiorentina. E' quanto scrive il Corriere dello Sport presentando la sfida che separa il Napoli dalla conquista della Champions , sottolineando che per il resto Meret dovrebbe essere confermato, così come Hysaj a sinistra e Politano nel terzetto con Zielinski ed Insigne dietro Osimhen.